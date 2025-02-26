يرصد الفيلم مرحلة حرجة من تاريخ سوريا، حيث كانت الفوضى والمجهول والمخاوف تسيطر على المشهد، فيما كان السوريون يدركون حجم التحديات التي تواجههم في بناء وطنهم واستعادته.

ومن أبرز هذه التحديات، المخاوف التي أثيرت مجددًا حول حماية الأقليات، ما يطرح تساؤلات جوهرية بشأن هوية السوريين، ومدى صحة تصنيفهم وفق مفهوم الأقليات والأكثرية.

يركز الوثائقي على المكون المسيحي في سوريا، لكنه يبتعد عن تصنيفه كـ"أقلية"، كما يراه البعض.

فمن خلال جولة في شوارع دمشق وضواحيها وريفها، يروي الفيلم قصة هذا المكون، مستعرضًا تاريخه وحاضره.

وعلى لسان أبناء هذه الطائفة، ومن خلال آثار أجدادهم، يعيد الفيلم التأكيد على حقيقة أن المسيحيين في سوريا ليسوا مجرد أقلية، بل جزء أصيل من جذور المنطقة، إذ لا يمكن لشجرة أن تنمو وتستمر من دون جذورها.

"تراتيل دمشق" هو توثيق لحقبة تاريخية ولحظات حاسمة في تاريخ سوريا، يرويها من عاشوها، ليقدم للمشاهدين رؤية أعمق حول التحديات والهواجس التي تواجه البلاد في ظل المتغيرات الكبرى.