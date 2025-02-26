وولد أغنى رجل في العالم لعائلة ثرية من جنوب إفريقيا في بريتوريا قبل أن يهاجر إلى كندا ويحصل على جنسيتها من خلال والدته ماي ماسك التي تنحدر من مقاطعة ساسكاتشوان.

وتقول العريضة التي فُتحت للتوقيعات في 20 فبراير، إن ماسك "انخرط في أنشطة تتعارض مع المصلحة الوطنية لكندا".

كما تتهم العريضة ماسك، وهو أيضا مواطن أميركي ومستشار للرئيس دونالد ترامب، بأنه أصبح "عضوا في حكومة أجنبية تحاول محو السيادة الكندية".

وفي منشور كتبه الإثنين على منصة إكس التي يملكها قبل أن يقوم بحذفه، سخر ماسك من العريضة، مدعيا أن "كندا ليست دولة حقيقية".

ويعد ماسك من أبرز داعمي ترامب الذي شكك مرارا بالسيادة الكندية وسخر من السياسيين الكنديين ودعا لأن تصبح كندا ولاية أميركية.

وقال النائب الكندي تشارلي أنغوس الذي رعى إطلاق العريضة، إن هذه المبادرة "تمنح الناس فرصة للتعبير عن غضبهم المبرر إزاء القوة المتزايدة للأوليغارشيين والمتطرفين".

وأضاف أنغوس، وهو عضو في الحزب الديمقراطي الجديد اليساري أن "أشخاصا مثل ايلون ماسك هم أعداء لبلدنا".

ولا يمكن للعرائض التي تقدم إلى البرلمان الكندي أن تفرض التزاما باتخاذ أي إجراء، ولكن قد تتلقى ردا رسميا من الحكومة، علما أن البرلمان الكندي معلق حاليا ومن المقرر أن يستأنف أعماله في 24 مارس.

ووفقا للحكومة، يمكن إلغاء الجنسية الكندية إذا ارتكب الشخص احتيالا أو كذب في طلب الهجرة أو خدم في جيش أجنبي يخوض نزاعا مسلحا ضد كندا.