وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع لمجلس الوزراء إنه تقرر افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا في 3 يوليو المقبل، بعد تشغيله العام الماضي.

وأضاف مدبولي: "من المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير الذي ينتظره العالم بأسره على مدار عدة أيام".

وتابع "هناك تكليفات لعدد من الوزارات والجهات المعنية ستتم متابعتها بصورة دورية حتى يتسنى إخراج الاحتفالية العالمية للافتتاح على أفضل وجه".

وبدأت مصر تشييد المتحف المقام على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع بجوار أهرامات الجيزة في مايو 2005 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

ويقدم المتحف المصري الكبير مساحة عرض جديدة ومتطورة لآثار الحضارة المصرية القديمة التي يكتظ بها حاليا المتحف المصري المتواجد في ميدان التحرير الذي يعود تاريخه لعام 1902.

وستكون من أبرز معروضات المتحف المصري الكبير المحتويات الكاملة لمقبرة الملك توت عنخ آمون التي اكتشفت عام 1922.

وصرح وزير السياحة والآثار شريف فتحي عقب اجتماع مجلس الوزراء بأن فريق الإعداد للافتتاح يعمل على إيجاد رعاة للمساهمة في التكلفة حتى لا يمثل الأمر عبئا على ميزانية الدولة.

وذكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية أن الافتتاح سيقام في اليوم المحدد بحضور القادة والمسؤولين المدعوين من أنحاء العالم، بينما ستكون هناك فعاليات أخرى مصاحبة قبل وبعد الحفل.

ولفت إلى أن هناك فرق عمل متخصصة تراجع على نحو مستمر المسائل اللوجستية المتعلقة بالحدث المنتظر من إقامة بالفنادق وخطوط سير وغيرها من الأمور الخاصة بالضيوف وكذلك خطط الدعاية والترويج خارجيا وداخليا.