وقال الشاب عبد الإله، الذي ظهر في مقطع فيديو انتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه يهدف من خلال هذه الخطوة إلى تحدي الأسعار المرتفعة التي يفرضها الوسطاء في أسواق السمك.

وأكد أنه يسعى إلى توفير السمك بأسعار معقولة للمواطنين، معتبرا أن الأسعار المرتفعة لا مبرر لها.

وأشار الشاب، الذي يبيع السمك في مدينة مراكش، إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك قبل وصولها إلى المستهلكين يعود إلى المضاربين في الأسعار.

واعتبر الشاب أنه يمتلك الحق الكامل في تحديد الأسعار واختيار هامش الربح الذي يناسبه، دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقد أثار قراره موجة من النقاش بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن الجهات المتحكمة في أسعار السمك التي شهدت ارتفاعا كبيرا. بينما عبر آخرون عن استغرابهم من السعر الذي يبيع به الشاب السمك، مشككين في جودة المنتجات التي يقدمها.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام مغربية أن السلطات المحلية في مراكش قررت الثلاثاء، إغلاق محل عبد الإله لبيع السمك بشكل مؤقت بسبب تسجيل عدد من المخالفات من بينها عدم عرض الأسعار وتسجيل ملاحظات حول ظروف التخزين ومستوى النظافة.