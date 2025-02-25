ونشر حساب وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، مقطعا مصور لتنظيم احتفالية يوم المجند تضمنت عروضا تدريبية وبيانات عملية.

ولفتت الوزارة إلى أن الفيديو يوضح "قدرة المجندين على استيعاب أحدث الأساليب التدريبية والكفاءة القتالية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية".

واستعرض المجندون مستوى تدريبهم الذي تلقوه داخل معسكر تدريب المجندين التابع للإدارة العامة لتدريب قوات الأمن المصرية.

كما حرصوا على محاكاة واقعية بهدف إظهار قدراتهم على التعامل مع مختلف البيئات والظروف التي تمكنهم من تنفيذ أصعب المهام الأمنية بكفاءة.