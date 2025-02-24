وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في بيان صحفي ، إن ذلك جاء خلال ملتقى صناعة الطيران المنعقد يوم الاثنين في جدة، مشيرة إلى أن المُلتقى يشهد نقاشات حول تطوير البنية التحتية لصناعة الطيران في السعودية، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وجرى تسليم الترخيص الأول لشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة ، وحصلت شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران على الرخصة الثانية ، بحسب ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وانطلقت النسخة الأولى من الملتقى السعودي لصناعة الطيران والمعرض المصاحب في مدينة جدة يوم الاثنين ويستمر إلى يوم الثلاثاء، ويجمع نخبة من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين في مجال صناعة الطيران ليشكل منصة حيوية لتبادل المعرفة والتعاون بين الشركات والمصنعين في هذا القطاع الاستراتيجي.