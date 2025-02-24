وفي التفاصيل، من المقرر أن تظهر مكة ابنة صلاح التي تبلغ من العمر 11 عاما في مسلسل "كامل العدد" الجزء الثالث.

وكشف المخرج خالد الحلفاوي عن انضمام ابنة صلاح للمشاركة في العمل.

وأوضح أن الطفلة انتهت من تصوير كل مشاهدها، معتبرا أنها ستضيف لمسة خاصة للدراما والأحداث المثيرة التي ستتطور هذا العام".

وفي مقطع فيديو متداول، دعم صلاح صناع العمل أثناء عمليات التصوير من خلال إجراء مكالمة عبر الفيديو معهم.

يُذكر أن المسلسل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، تأليف رنا أبو الريش ويُسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.