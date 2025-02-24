وقالت غرفة التحكم المروري، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء اللبنانية، إن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا – الارز، وكفردبيان – حدث بعلبك، والعاقورة – حدث بعلبك، والهرمل – سير الضنية، والهرمل – القبيات، ومعاصر الشوف – كفريا، وتنورين الفوقا – حدث الجبة.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بالمديرية العامة للطيران المدني اللبناني استمرار تأثير المنخفض الجوي القطبي المنشأ "دم" بطقس متقلب وشديد البرودة حتى غد الثلاثاء حيث يتحول إلى مستقر وبداية ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

وحذرت مصلحة الأرصاد من تكوّن الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى، مع بقاء احتمال هطول بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة وثلوج خفيفة بدءا من ارتفاع 400 متر بخاصة شمال البلاد.