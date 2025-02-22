وبحسب المتداول فإن العملة السورية من فئة 5 آلاف قد سقطت على الطريق بعد انفتاح باب الشاحنة التي كانت تنقلها.

وتم التقاط الفيديو خلال عبور مجموعة أشخاص بسيارة على الطريق الدولي.

ويظهر في المقطع العشرات من الأشخاص وهم يعبئون الأوراق النقدية في أكياس بلاستيكية.

ويعيش الشعب السوري حالة معيشية واقتصادية صعبة، ولم يتسلم موظفوا الدولة رواتبهم منذ أكثر من شهرين.