وقال هادي مطر (27 عاما) المقيم في ولاية نيو جيرسي الأميركية لدى سؤال قاضي محكمة تشاتاكوا له، عما إذا كان يرغب في التوجه إلى المنصة: "كلا، لا أرغب".

واستدعى ممثلو الادعاء في وقت سابق من الخميس طبيبا شرعيا كشاهد أخير، لينهي الأيام السبعة التي تم سماع الشهادات فيها، بما في ذلك من سلمان رشدي نفسه.

وتتم محاكمة مطر بتهمة محاولة القتل والاعتداء، فضلا عن الإرهاب، في الهجوم الذي وقع قرب مؤسسة تشاتاكوا الذي أسفر عن إعطاب العين اليسرى لرشدي (77 عاما)، فضلا عن إلحاق إصابات أخرى به.

ويواجه مطر، وهو أميركي من أصل لبناني، احتمال السجن 25 عاما، بعد أن طعن رشدي نحو 15 مرة أثناء إلقاء محاضرة مما أدى إلى فقدان عينه، فضلا عن أضرار جسدية أخرى.