وقضت محكمة جنايات نجع حمادي بصعيد مصر بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي مصر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بتهمة قتل 4 أشخاص بسبب خلافات بمركز دشنا شمالي بمحافظة قنا الذي يبعد 600 كم جنوب القاهرة.

وحددت محكمة جنايات نجع حمادي ، في حكمها الصادر الأربعاء، شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

ووجهت جهات التحقيق في القضية، التي تعود أحداثها إلى الرابع من يونيو 2023، للمحكومين، وهم خمسة أشقاء وآخر، تهم قتل المجني عليهم والشروع في قتل أخر بسبب خلافات على محجر بقرية أبودياب غرب في مركز دشنا.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية فالمتهمون هم "يوسف.ع.ا"، وأشقائه شاهين ومحمد والبدري وسعيد، ونشأت"ب.ب"، تهمة قتل المجني عليهم "حسني.ه.ح"، و"علي.ف.ا"، و"مصطفى.م.غ"، و"ابوالعزايم.م.ف"، والشروع في قتل "سعيد.ي.ا"، في يونيه 2023، بسبب خلافات على محجر بقرية أبو دياب غرب في دشنا.