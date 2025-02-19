أطول ممشى ملون في العالم

من أبرز الفعاليات التي شهدتها الواجهة البحرية هو ممشى واجهة روشن البحرية، المعروف أيضًا باسم "ممشى الألوان"، والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول رسمة فنية على ممشى في العالم.

شارك في رسم هذه اللوحة الفريدة 400 متطوع وفنان، ليضفي لمسة جمالية على المكان، ما يجعله نقطة جذب رئيسية للزوار.

وجهة متكاملة للترفيه والتسوق

الواجهة البحرية في جدة ليست مجرد مكان للمشي فقط، بل تُعد وجهة متكاملة للترفيه، حيث تتضمن مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي العالمية، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.

كما تحتضن المنطقة عددًا من الفنادق العالمية التي توفر للزوار تجربة إقامة مميزة بالقرب من البحر.

أجواء رياضية مميزة

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، أصبحت الواجهة البحرية المكان المثالي لمحبي الرياضة، حيث يضم الممشى مسارات مخصصة للجري وركوب الدراجات، مما يتيح للزوار ممارسة أنشطتهم الرياضية في أجواء رائعة مع إطلالة خلابة على البحر.

ريتسيمول.. تجربة تسوق لا مثيل لها

بعد الاستمتاع بأجواء الواجهة البحرية، لا تكتمل التجربة الشتوية في جدة دون زيارة ريتسيمول، أحد أكبر المراكز التجارية في الساحل الغربي للمملكة. ويتميز المول بموقعه الاستراتيجي في قلب جدة، مما يجعله وجهة رئيسية للسياح والمقيمين على حد سواء.

يضم ريتسيمول أكثر من 600 محل تجاري، تشمل أشهر الماركات العالمية، مما يجعله المكان المثالي لمحبي التسوق. كما يوفر المول تجربة سينمائية مميزة، حيث يمكن للزوار مشاهدة أحدث الأفلام في أجواء فاخرة، ما يضيف لمسة من الترفيه إلى تجربة التسوق.

وجهة جذابة للسياح والمقيمين

يحظى ريتسيمول بإقبال واسع من الزوار، سواء من داخل المملكة أو خارجها، نظرًا لتنوع مرافقه واحتوائه على مجموعة من الفعاليات الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار. من ألعاب الأطفال إلى المطاعم الراقية، يوفر المول تجربة متكاملة تلبي احتياجات الجميع.

جدة.. مدينة الفعاليات بامتياز

بفضل موقعها المميز ومرافقها المتنوعة، تثبت جدة يومًا بعد يوم أنها واحدة من أفضل الوجهات السياحية في المملكة، حيث تجمع بين الترفيه، التسوق، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة. ومع فعاليات شتاء السعودية، أصبحت المدينة أكثر جاذبية، ما يجعل زيارتها تجربة لا تُنسى.

إذا كنت تبحث عن تجربة شتوية فريدة، فلا تفوت فرصة زيارة جدة والاستمتاع بفعالياتها المتنوعة، لأن جدة حقًا غير!.