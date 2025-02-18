وتحطمت طائرة تابعة لشركة "دلتا" على متنها 80 شخصا خلال هبوطها الإثنين في مطار تورونتو بكندا وانقلابها، ثم انفجار نصف جسمها، بحسب سلطات المطار، في حادث أسفر عن 15 جريحا على الأقل.

ولا يزال السؤال الأهم.. كيف نجى كل من على متن طائرة دلتا من الموت؟

وفقا لخبراء الطيران، الذين تحدثوا لموقع "ذا هيل"، فأن عددا من الأمور سارت على ما يرام، وأدت لنجاة الركاب.

وقال غريغ فيث، كبير محققي السلامة الجوية السابق في المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB): "الشيء الجيد هو أن كلا الجناحين قد سقطا.. هذا يمتص عادة الكثير من قوة الارتطام".

وأضاف: "ولأن الجذع الرئيسي لجسم الطائرة، ظل سليما، بالرغم من اندلاع حريق في جذع الطائرة، فهذا عزز قدرة كل هؤلاء الأشخاص على البقاء أحياء".

وأكد فيث أن سلامة جذع الطائرة رغم الارتطام هو شهادة على تقدم تقنيات هندسة الطيران الحديثة.

وأشار فيث إلى أنه من المحتمل أيضا أن يكون ما ساعد على النجاة، تناثر وقود الطائرات عند انفصال الأجنحة. هذا الأمر أبعد خطر احتراق الوقود عند الارتطام.

كما أشاد فيث بالركاب وطاقم الطائرة على الإخلاء المنظم للطائرة المقلوبة رأسا على عقب.

حقيقة نجاة جميع الأشخاص الثمانين الذين كانوا على متن الطائرة هي حقيقة مذهلة، وفقا لموقع "ذا هيل"، كما اتفق الطياران المتقاعدان مايكل كوفيلد وريتشارد ليفي، خلال تعليقهما على الحادثة.

أومأ كلاهما برؤوسهما بقوة وقالا: "معجزة".