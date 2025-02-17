ويقول موقع دائرة الإصلاح في مقاطعة ميامي ديد إن المشتبه به، مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عاما، وجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وجرى احتجازه الأحد بسبب إطلاق النار السبت.

وأكد مسؤول بالشرطة تقارير سابقة من وسائل إعلام محلية تفيد بأن برافمان قال خلال استجواب من الشرطة إنه في أثناء قيادته لشاحنته في ميامي بيتش، رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فأوقفهما وأطلق النار عليهما وقتلهما.

لكنهما نجيا من الحادث. وقال مسؤولون بالشرطة إن أحدهما أصيب برصاصة في كتفه بينما أصيب الآخر في ساعده. وتبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن هناك زيادة في حدة الكراهية للمسلمين والفلسطينيين وزيادة في معاداة السامية بالولايات المتحدة منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة.