هنا، يمكنك التجول بين 22 منطقة مختلفة تعكس أصالة وتنوع العالم، مع إضافة خمس مناطق جديدة هذا العام، تمثل السعودية، تركيا، إفريقيا، إيران وكورشفل.

جولة بين الثقافات.. رقصات وقهوة وأجواء شتوية

في جناح السعودية، يستقبلك الترحيب المحلي الأصيل: "أسفلت ونورت، استهلت ومطرت.. أهلا بكم في جناح السعودية!" كما يمكنك مشاهدة الرقصات الشعبية لكل منطقة سعودية وتذوق القهوة السعودية التي تفوح رائحتها الزكية في الأرجاء.

في أجواء شتوية ساحرة، تنطلق في رحلة لاكتشاف الأجنحة العالمية، حيث يتألق الجناح المصري ليلًا، فيما يضيء الجناح اليوناني صباحًا، وتقدم إيطاليا أجواء نابضة بالحياة، بينما تأخذك بلاد الشام في جولة عبر التراث العريق.

مغامرات وأجواء أوروبية في قلب الرياض

إذا كنت من عشاق التزلج، فلا تفوت تجربة كورشفل التي تحاكي أجواء جبال الألب الفرنسية. أما في الجناح الإيراني، فتستمتع بسحر السجاد الفاخر ورائحة الزعفران التي تملأ المكان.

تجربة لا تُنسى.. والزوار يعودون مجددًا

يصف الزوار التجربة بأنها "من أجمل الأماكن في الرياض"، ويؤكد أحدهم: "كل الأجنحة رائعة، لكن بلاد الشام كانت المفضلة لدي". وآخر يضيف: "لا يمكن اختيار جناح واحد.. كلها جميلة!".

شتاء السعودية ما زال مستمرًا، ليمنح الزوار فرصة عيش هذه التجربة الفريدة قبل أن تنتهي الفعاليات. فلا تفوتوا الفرصة واستمتعوا بأجواء لا تتكرر.