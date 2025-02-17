وقبل بدء مباراة Four Nations Face-Off مونتريال، كانت هناك توترات بين أكثر من 21000 مشجع في قاعة "بيل سنتر".

وأظهر المشجعون الكنديون استياءهم من الفريق الأميركي، حيث أطلقوا صيحات استهجان أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي وخلال تقديم اللاعبين الأميركيين.

وبعد مرور ثانيتين فقط على انطلاق المباراة التي انتهت بخسارة الفريق الكندي 3-1، تخلى ماثيو تكاتشوك من الفريق الأميركي وبراندون هاغيل من الفريق الكندي عن قفازيهما وبدآ في المشاجرة.

ثم انضم برادي تكاتشوك، شقيق ماثيو، وسام بينيت من الفريق الكندي، الذي يلعب كمهاجم لفلوريدا بانثرز، إلى المشاجرة.

وفي المشاجرة الثالثة، تبادل جيه.تي. ميلر، مهاجم نيويورك رينجرز، وكولتون بارايكو، الكندي والقائد المساعد لفريق سانت لويس بلوز، اللكمات.

وأثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي اقترح فيها أن تصبح كندا الولاية 51 الأميركية إلى جانب تهديدات بفرض رسوم جمركية، غضب الكثير من الكنديين.