وقال حاكم ولاية كنتاكي، ندي بيشير، إن 8 أشخاص لقوا حتفهم خلال فيضانات عارمة اجتاحت الطرق نتيجة لعواصف عاتية في كنتاكي.

كما واجهت منطقة نورثرن بلينز بردا قارسا، بينما صدرت تحذيرات من الأعاصير في أجزاء من جورجيا وفلوريدا.

وأكد حاكم ولاية كنتاكي، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلبه للحصول على تمويل للإغاثة من الكوارث.

وفي أتلانتا، لقي شخص حتفه عندما سقطت "شجرة كبيرة للغاية" على منزل في وقت مبكر اليوم الأحد، وفقا لخدمات الإنقاذ.

كما اجتاحت العواصف العنيفة أجزاء من فلوريدا وجورجيا، حيث كانت تحذيرات الأعاصير سارية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.