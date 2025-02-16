وقرر الشاب، الذي اشتهر بمشاركة التحديات على منصات التواصل الاجتماعي، أن يخوض مغامرة غير محسوبة العواقب، عندما صور مقطع فيديو وهو يشعل النار في ملابسها ثم يطفئها بالقفز في مياه أحد شواطئ مدينة طنجة.

وقالت وسائل إعلام مغربية، إن هذه المغامرة التي كانت هدفا لجذب المشاهدات والتفاعلات، تحولت إلى مأساة بعدما جرفته الأمواج القوية، مما أدى إلى اختفائه دون أن يتمكن أحد من الوصول إليه حتى اللحظة.

وأوضحت أن الشاب كان برفقة شقيقه وصديقه خلال تنفيذه للتحدي.

وقد أثارت الواقعة تفاعلا كبيرا وسط رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتفادي القيام بمثل هذه التحديات القاتلة التي باتت تنتشر بشكل متسارع في أوساط الشباب.