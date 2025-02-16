وقال بيان الديوان إن الأميرة انجبت مولودتها في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة.

وقدم الديوان الملكي التهنئة والتبريكات للأميرة إيمان، وزوجها جميل ترميوتس، بمولودتهما.

وقد نشر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على حسابه في منصة "إكس" تغريدة قال فيها "أبارك لغاليتي إيمان والعزيز جميل بمولودتهما أمينة. نحمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله تعالى أن يحفظها ويجعلها من الصالحين الله.. يحماك جدو".

كما كتبت الملكة رانيا العبد الله على منصة "انستغرام": "الحمدالله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقنا بفضل من الله بمولودة أسميناها أمينة .. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظهما بعينك التي لا تنام.. إيمان وجميل".