وقال تاولي كامارا الأمين العام للاتحاد الوطني لمناجم ومصافي الذهب في مالي إن 43 شخصا، معظمهم من النساء، لقوا حتفهم بعد انهيار منجم ذهب حرفي في غرب البلاد.

وأضاف كامارا لوكالة رويترز أن الحادث وقع، أمس السبت، قرب بلدة كينيبا بمنطقة كايس الغنية بالذهب.

وأوضح أن النساء نزلن إلى مناطق تركها عمال المناجم مفتوحة للبحث عن فتات من الذهب عندما انهارت الأرض من حولهن.

وأكد متحدث باسم وزارة المناجم أن الحادث وقع بين بلدتي كينيبا ودابيا لكنه رفض ذكر مزيد من التفاصيل لأن فرق الوزارة في مكان الحادث لم تصدر تقريرها بعد.

ويعد التعدين الحرفي نشاطا شائعا في معظم أنحاء غرب أفريقيا، وصار أكثر ربحية في السنوات القليلة الماضية بسبب الطلب المتزايد على المعادن مع ارتفاع أسعارها.

وتكرر سقوط قتلى في مثل هذه الحوادث إذ يستخدم عمال المناجم الحرفية في كثير من الأحيان أساليب غير منظمة.

وقتل 13 عاملا في مناجم حرفية، منهم نساء وثلاثة أطفال، في جنوب غرب مالي في أواخر يناير بعد أن غمرت المياه نفقا كانوا يبحثون بداخله عن الذهب.