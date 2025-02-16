وكتب ترامب عبر منصة "إكس" أمس السبت يقول: "الذي ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون"، بحسب ما نقلت الأسوشيتد برس.

وأثار منشور ترامب انتقادات من جانب الديمقراطيين، حيث قال النائب دم شيف، عن ولاية كاليفورنيا "يتحدث مثل ديكتاتور حقيقي".

ويواجه ترامب، الذي تولى الرئاسة الأميركية لفترة ثانية منذ أكثر من 3 أسابيع فقط، انتقادات بسبب أسلوبه في الحكم.

ومازال نابليون، الذي توفى في المنفى في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي عام 1821، يثير انقساما بين الفرنسيين حتى يومنا هذا.

ويرى البعض شخصية نابليون إصلاحية وأنه مؤسس المؤسسات المهمة، في حين يراه آخرون حاكما سلطويا.