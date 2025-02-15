كما وجهت المحكمة للمخرج المصري تهمة السب والقذف، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه مصري.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المخرج بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

وكان خلاف قد اندلع بين المخرج محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات، بعدما توجه سامي إلى المركز لتركيب طبقة حماية لسيارته.

وعند عودته لاستلامها بعد أيام، اكتشف وجود خدوش وأتربة تحت طبقة الحماية، مما أثار استياءه، في المقابل، أصر العاملون في المركز على أن الخدوش كانت موجودة منذ البداية، ما أسهم في تصعيد الموقف وتحوله إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وعلى إثر ذلك قدم مدير مركز الصيانة تقريرًا طبيًا يثبت تعرضه للإصابات نتيجة الاعتداء عليه، مما دفع النيابة العامة إلى استدعاء الطرفين لاستكمال التحقيقات، ليتم الحكم على محمد سامي بالحبس لمدة شهرين وبينما غرم مدير مركز الصيانة بـ5 آلاف جنيه مصري عن تهمة السب، إلى جانب إتلاف السيارة.