وفي منشور عبر منصة "اكس"، كتب أوباما: "32 عاما معا وما زلت تخطف أنفاسي. عيد حب سعيد، ميشيل أوباما!".

وجاءت هذه اللفتة وسط شائعات متداولة بأن الزوجين في طريقهما للطلاق بعد زواج دام 32 عاما.

ورغم عدم وضوح توقيت التقاط الصورة، إلا أن السيدة الأولى السابقة نشرت الصورة نفسها عبر حسابها على "اكس".

وعلقت ميشيل على رسالة زوجها قائلة: "إذا كان هناك شخص واحد يمكنني دائما الاعتماد عليه، فهو أنت يا باراك أوباما. أنت سندي، كنت وستظل دائما كذلك. عيد حب سعيد، حبيبي!".

وكان آخر ظهور علني للزوجين معا في ديسمبر الماضي، حيث شوهدا أثناء تناولهما العشاء في لوس أنجلوس، وفقا للتقارير.

وفي يناير، نشر باراك أوباما رسالة بمناسبة عيد ميلاد ميشيل، كتب فيها: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، ميشيل أوباما. أنت تملئين كل مكان بدفئك وحكمتك وروحك المرحة ورقيك – وتبدين رائعة أثناء ذلك. أنا محظوظ لأنني أشاركك مغامرات الحياة. أحبك!".

وتصاعدت شائعات الطلاق بعد أن حضر الرئيس الأسبق جنازة الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر الرسمية وتنصيب دونالد ترامب الثاني دون أن تكون ميشيل برفقته.