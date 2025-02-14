وقال سيمانكاس إن الحوت العملاق حاول ابتلاعه بينما كان يجدف قبالة سواحل تشيلي، في مضيق ماجلان.

ووفق سيمانكاس فإن الحوت قلب قاربه، مضيفا: "اعتقدت أنني متّ، ظننت أن الحوت أكلني وابتلعني".

وفي الفيديو الذي صوره والد سيمانكاس، يظهر الحوت وهو يبتعد تاركا الشاب البالغ من العمر 24 عاما في حالة خوف وذهول.

وأوضح سيمانكاس: "عندما خرجت من الماء بعد هجوم الحوت وبدأت في الطفو على السطح، كنت خائفا من أن يحدث شيء لوالدي أيضا، أو أننا لن نصل إلى الشاطئ في الوقت المناسب، أو أن أصاب بانخفاض كبير في حرارة الجسم نظرا لبرودة المياه".

وتمكن الأب وابنه من الوصول إلى الشاطئ بأمان بعد الحادث الذي وقع يوم السبت الماضي، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ويُعد مضيق ماجلان أحد أهم الوجهات السياحية في منطقة باتاغونيا، ويبعد حوالي 3000 كيلومتر عن العاصمة سانتياغو.