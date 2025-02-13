فالرجل الثري الذي وثق فيه الرئيس دونالد ترامب لقيادة "وكالة الكفاءة الحكومية" لم يجعل "رسمية المنصب" تنعكس على لباسه في أكثر من مناسبة.

ويعتمد في الغالب على ملابس بسيطة بعيدا عن قوانين البدلات الرسمية وربطات العنق.

وفي كلمة وصفت بالجريئة ألقاها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، وقدم خلالها رؤية طموحة لإصلاح النظام الحكومي في الولايات المتحدة، ظهر ماسك بكنزة صيفية رقيقة بلون أسود كتب عليها باللغة الإنجليزية TECH فيما يبدو أنه اختصار لكلمة تكنولوجيا اللصيقة بماسك وطبيعة أعماله.

والأربعاء ظهر ماسك خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي رفقة ابنه بلباس بسيط أيضا، حيث ارتدى كنزة رمادية مع سروال جينز وحزام عريض ومعطف أسود.

ولفت ماسك الأنظار إليه لاسيما بسبب اصطحاب ابنه الصغير ورفعه على الأكتاف خلال المؤتمر.

وفيما واعتبر البعض أن تواجد الطفل بحركاته العفوية البريئة بمؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي، أمر لطيف، رأى آخرون أن ذلك غير لائق وفيه كسر للقواعد المتعارف عليها وأن ذلك المكان والتوقيت غير مناسب لتواجد الأطفال.