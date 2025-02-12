وأظهرت لقطات كاميرا الضحية المجهولة تقف بجوار زوجها أثناء تفحص بعض السلع في المتجر في مدينة أنابوليس البرازيلية يوم السبت.

وفجأة انفجر الجهاز، وأظهر الفيديو المرأة وهي تقفز خوفا من النار وتخرج من المتجر بينما بدا أن زوجها يحاول إطفاء النيران.

وبمجرد خروجها إلى الشارع، هرع المارة لمساعدتها.

وقال زوجها ماتيوس ليما لوكالة الأنباء البرازيلية جي 1 إنه خلع قميصه لإطفاء النيران.

تم نقل المرأة إلى مستشفى ألفريدو أبراو، حيث عولجت من حروق من الدرجة الأولى والثانية، بما في ذلك في يدها وساعدها وظهرها.