وقد شوهد الطفل وهو يتجول في المكتب البيضاوي ويقلد والده الملياردير، بينما كان الرئيس يوقع على أمر تنفيذي لإعادة تشكيل القوى العاملة الفيدرالية.

شوهد ابن ماسك وهو يبتسم، ويتسلق على كتفي والده، ويقلده، ويجعل المراسلين يضحكون، بينما كان الرئيس وماسك يتحدثان إليهم.

وفي لحظة أخرى، بدأ الطفل يقلد والده أثناء حديثه عن الديمقراطية، مما دفع الملياردير إلى التوقف.

ووصف الرئيس المنتخب حديثًا الطفل بأنه "رجل عظيم" و"شخص يتمتع بذكاء عالٍ".

وفيما واعتبر البعض أن تواجد الطفل بحركاته العفوية البريئة بمؤتمر صحفي بالمكتب البيضاوي، أمر لطيف، رأى آخرون أن ذلك غير لائق وفيه كسر للقواعد المتعارف عليها وأن ذلك المكان والتوقيت غير مناسب لتواجد الأطفال.