جاء ذلك في إطار توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة تطوير وتحديث مشاريع البنية التحتية، والاهتمام بالأبعاد الجمالية في المرافق ومراكز الخدمة التي تقدم الخدمات لأبناء الوطن والزوار.

ويستعدّ مطار البحرين الدولي لإضافة لمسةٍ فنيةٍ إلى رحاب صالته الرئيسية، مع بدء تركيب التحفة الفنية "وئام وسلام" هذا الأسبوع، وهي أحدث إبداعات الفنان العالمي السير برايان كلارك وأحد أكبر تركيبات الزجاج المُعشّق من نوعها في المنطقة بارتفاع 17 مترًا وعرض 34 مترًا (578 مترًا مربعًا).

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، محمد يوسف البنفلاح: "يَفخر مطار البحرين الدولي باستضافة هذا العمل الفني الاستثنائي للسير برايان كلارك، الذي لا يُضفي جمالًا بصريًا على المطار فحسب، بل يُؤكد أيضًا على التزامنا بتعزيز الفن والثقافة كجزءٍ لا يتجزأ من تجربة المسافرين في مطار البحرين الدولي. فالفن في الأماكن العامة، وخاصةً في مطارنا الحيوي، يلعب دورًا حيويًا في ربط الناس وتعزيز التواصل بينهم."

ويُعدّ السير برايان كلارك، الذي يُلقّب بـ "أبو الزجاج المُعشّق الحديث"، أحد أبرز الفنانين الذين أثروا عالم الفن المعماري من خلال أعمالهم التي تُزيّن معالم عالمية شهيرة مثل مركز الفيصلية في الرياض، ومسجد مطار الملك خالد الدولي في المملكة العربية السعودية، وجناح الزجاج الملون بارتفاع 14 مترًا، " Stamford Cone " في كونيتيكت. وفق وكالة أنباء البحرين.

وقد استلهم في عمله لِمطار البحرين الدولي من تفاعل الضوء والألوان لِيخلق تجربةً بصريةً ديناميكية. بحسب الوكالة.