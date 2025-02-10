وكان العديد من المشاهدين في حالة من الدهشة بعد أن شاهدوا كروز، البالغ من العمر 62 عاما، على شاشاتهم، متسائلين عن سبب التغيير الجذري في ملامحه مقارنة بمظهره في الإطلالات السابقة.

وأبدى العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي استغرابهم من المظهر الذي بدا فيه وجه كروز، حيث أشار البعض إلى أنه بدا "مشدودا" بشكل غير طبيعي، مما دفع البعض إلى إطلاق شائعات حول خضوعه لعمليات تجميلية قبل تصوير الإعلان.

وفي الإعلان، ظهر توم كروز وهو يتحدث عن المباراة التي تجمع بين فريق كانساس سيتي تشيفس وفيلادلفيا إيغلز، مع التركيز على التحدي الكبير الذي يواجهه الفريقان في محاولة للفوز بالسوبر بول للمرة الثالثة على التوالي.

وتضمنت اللقطات كروز وهو يدخل غرفة مظلمة محاطا بشاشات تعرض لحظات تاريخية من الدوري، مع موسيقى درامية.

وقال كروز: "الليلة في نيو أورليانز، نواجه مهمة لا تأتي كثيرا"، في إشارة إلى سلسلة أفلامه الشهيرة "مهمة مستحيلة". وأضاف أن "الطريق الطويل هنا قد قادنا إلى هذه اللحظة"، مؤكدا على أهمية التحديات الجديدة التي تنتظر الرياضيين.

لكن، في الوقت الذي كان فيه كروز يروي كلمات تحفيزية حول الضغط والطموحات، كان الجمهور منشغلا أكثر بمظهره الجديد، إذ بدت بعض تعبيرات وجهه مختلفة بشكل لافت.

وفيما كان البعض يشير إلى أن كروز يبدو أصغر سنا مقارنة بصوره الأخيرة، رأى آخرون أن التغيير قد يكون ناتجا عن المكياج والتعديلات اللازمة لتصوير الإعلان.