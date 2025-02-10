وقال وزير الطاقة السريلانكي، كومارا جاياكودي، الأحد، للصحفيين: "تسبب قرد في ملامسة محول الشبكة، مما أدى إلى خلل في نظام الطاقة".

ووفق ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية فقد سارعت فرق المهندسين لاستعادة التيار الكهربائي في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، مع إعطاء الأولوية للمرافق الحيوية مثل المستشفيات ومحطات تنقية المياه.

وبينما استعادت بعض المناطق الكهرباء خلال ساعات، ظل العديد من المنازل من دون تيار حتى وقت متأخر من الليل.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، سخر العديد من السريلانكيين من الحادث، حيث وصفه البعض بأنه أشبه بمشهد من أفلام الكوميديا الساخرة، بينما أشار آخرون إلى هشاشة شبكة الكهرباء في البلاد.

وعلق أحد المستخدمين قائلا: "قرد واحد = فوضى تامة. حان الوقت لإعادة التفكير في البنية التحتية"، فيما كتب آخر: "فقط في سريلانكا يمكن لقرد أن يعطل شبكة الكهرباء الوطنية بأكملها".

ورغم الطابع الفكاهي الذي أخذته الواقعة على الإنترنت، فقد سلط الحادث الضوء على أزمة الطاقة المستمرة في البلاد.

وحذر خبراء منذ فترة طويلة من أن شبكة الكهرباء في سريلانكا تعاني من التقادم وضعف القدرة على تحمل الأعطال.

ونقلت صحيفة "ديلي ميرور" عن مهندس بارز قوله: "شبكة الكهرباء الوطنية في حالة متدهورة لدرجة أن أي اضطراب في أحد خطوطنا قد يؤدي إلى انقطاع شامل للكهرباء في البلاد".

وتعد أزمة الطاقة في سريلانكا مشكلة متكررة، حيث شهدت البلاد في عام 2022 انقطاعا مستمرا للتيار الكهربائي بسبب نقص الوقود، مما أجبر السلطات على تقنين الكهرباء لمدة وصلت إلى 13 ساعة يوميا.

وقدم مجلس الكهرباء السريلانكي اعتذارا عن انقطاع التيار يوم الأحد، لكنه لم يوضح كيف يمكن لحادثة واحدة أن تتسبب في هذا التأثير الواسع.

يذكر أن أعداد القرود في سريلانكا تشهد ارتفاعا ملحوظا، حيث يقدر عدد قرود "توك ماكاك" المتوطنة في البلاد بما بين 2 و3 ملايين. ومع استمرار التوسع العمراني على حساب الغابات، تهاجم هذه الحيوانات القرى بحثًا عن الطعام وتلحق أضرارًا بالمحاصيل.