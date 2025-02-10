وكانت الحافلة المزدحمة في طريقها من بلدة سان أوغستين أكاساغواستلان نحو العاصمة عندما انحرفت عن جسر بليس، أحد الجسور الرئيسية على الطريق السريع، وسقطت من ارتفاع يقارب 20 مترًا.

وترك الناجون عالقين داخل الحطام بينما عملت فرق الإنقاذ طوال الصباح لإخراجهم.

وأكد كارلوس هيرنانديز، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في المدينة، أن الضحايا شملوا 36 رجلاً و15 امرأة، وقد تم نقل جثثهم إلى مشرحة مؤقتة. وأظهرت صور مروعة نشرها المسعفون الحافلة مغمورة جزئيًا ومحاطة بجثث الضحايا.

وأعلن رئيس غواتيمالا، برناردو أريفالو، ثلاثة أيام من الحداد الوطني، كما قام بتعبئة الجيش وفرق الاستجابة للكوارث لدعم عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وقال أريفالو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعبر عن تضامني مع عائلات الضحايا الذين استيقظوا اليوم على أخبار مفجعة. ألمهم هو ألمي".