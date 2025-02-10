وكانت سويفت حاضرة في ملعب سيزر سوبر دوم لمتابعة المباراة بين كانساس سيتي تشيفس وفيلادلفيا إيجلز، حيث تم، وبمجرد ظهورها على شاشة العرض العملاقة، إطلاق صرخات الاستهجان، ما وضعها في موقف وصف بـ"المحرج".

وفي تعليقه على ما حدث، كتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "الشخص الوحيد الذي مر بليلة أصعب من فريق كانساس سيتي تشيفس كان تايلور سويفت. لقد تم إطلاق صيحات الاستهجان عليها خارج الملعب. ماغا لا تسامح فيها!"، في إشارة إلى مؤيديه من جماعة "ماغا" (Make America Great Again)، الذين يعرفون بتأييدهم الشديد له.

وتعود التوترات بين ترامب وسويفت إلى فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث كانت سويفت تدعم كامالا هاريس، مما دفع ترامب في وقت لاحق للقول عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أكره تايلور سويفت".

من جهة أخرى، كان ترامب أول رئيس أميركي في التاريخ يحضر مباراة السوبر بول.