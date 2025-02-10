وبدأ الانقطاع بالتيار الكهربائي قرابة الساعة 11:30 صباحا (06:00 بتوقيت غرينيتش)، ولم تُستأنف التغذية بالكامل بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات.

وقال وزير الطاقة كومارا جاياكودي للصحافيين "دخل قرد إلى محوّل على شبكتنا مما تسبب في خلل في النظام"، مشيرا إلى أن الحادثة حصلت في ضاحية بجنوب العاصمة كولومبو.

وبينما استعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في بعض المناطق، لم يتضح على الفور إلى متى سيستمر الانقطاع.

ووفق الوزير جاياكودي "يعمل المهندسون على محاولة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وقد اضطر السريلانكيون إلى تحمل انقطاع التيار الكهربائي لأشهر في صيف عام 2022 مع انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة.

ونفد البنزين والديزل من محطات الوقود، مما أجبر محطات الطاقة الحرارية على تقنين الكهرباء إلى 13 ساعة كل يوم.