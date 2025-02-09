وتقام مباراة نهائي السوبر بول مساء الأحد، بين فريقي كانساس سيتي وفيلادلفيا إيغلز.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض تقارير إعلامية تفيد بأن ترامب سيحضر مباراة الأحد في ملعب "سيزارز سوبردوم" في ولاية نيو أورلينز.

ومن المتوقع أن يشاهد ترامب المباراة من موقع كبار الشخصيات في الملعب بصحبة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، وآخرين.

وفاز ترامب بميزوري وبنسلفانيا، الولايتين الممثلتين في المباراة النهائية، خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية التي فاز بها.

وتعتبر مباراة السوبر بول أكبر حدث سنوي على الإطلاق في الروزنامة الرياضية في الولايات المتحدة.

وقبل خطوة ترامب، شارك الرئيس السابق جورج بوش الأب في القرعة بالعملة المعدنية لنهائي السوبر بول 2002، والذي استضافته نيو أورليانز أيضا، وكرر ذلك في نهائي عام 2017 في هيوستن، حين أحرز نيو إنغلاند باتريوتس اللقب.

كما أجرى الرئيس رونالد ريغان قرعة العملة من البيت الأبيض لنهائي عام 1985.

وفي عام 2017، أثار ترامب ضجة عندما شكك بوطنية لاعبي الدوري الذين ركعوا أثناء عزف النشيد الوطني للفت الانتباه إلى قضايا الظلم العنصري، وتبعت انتقادات ترامب موجة من الاحتجاجات من قبل اللاعبين.