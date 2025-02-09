وعندما سؤل عن الموضوع، قال الرئيس الأميركي إنه سيترك الأمير هاري في الولايات المتحدة، لأنه لديه مشاكل كافية مع زوجته "الفظيعة" ميغان ماركل.

وقال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": "لا أريد فعل ذلك، سأتركه وشأنه، لديه مشاكل كافية مع زوجته"، ووصفها بأنها "فظيعة".

وقد أشار الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى هاري بأنه مغلوب على أمره من قبل ميغان ماركل.

وقال للصحفيين: "أعتقد أن هاري المسكين يتم قيادته من زوجته".

واعترف دوق ساسكس (38 عاما)، بتعاطي الكوكايين وتدخين الحشيش وتناول مخدرات هلوسة، في مذكراته التي حملت اسم "سبير".

وليس من الواضح ما إذا كان هاري، الذي انتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل عام 2020، قد ذكر تفاصيل تعاطيه للمخدرات في طلب التأشيرة.