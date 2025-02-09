وعند مشاركة الفنانة الملقبة بـ"شمس الأغنية اللبنانية" جمهورها الرقص في الدبكة على المسرح، تعثرت بفستانها لتقع أرضا أمام الحضور، الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

كما تفاعل الجمهور مع موقف آخر خلال الحفل، إذ طلب أحد الحاضرين بشدة خلال الحفل من كرم أن ترفع العلم السوري الجديد.

وظهر شاب في فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يقول لكرم بصوت عال: "ما تشبحي امسكي العلم".

وعادت شمس الأغنية اللبنانية ورفعت لاحقا خلال الحفل، العلمين اللبناني والسوري، مؤكدة وحدة الشعبين؛ إذ قالت "نحنا مش بس حدود وحدة، كل عمرهن لبنان وسوريا قلب واحد".