وقالت السلطات المحلية إن الحافلة كانت تقل 48 شخصا عندما اصطدمت بالشاحنة مما أدى إلى مقتل 38 راكبا وسائقي الحافلة والشاحنة.

وأظهرت صور لرويترز أن الحافلة احترقت بالكامل بعد أن التهمتها النيران في أعقاب التصادم ولم يتبق سوى بقايا الهيكل المعدني.

وقال مصدر أمني في ولاية باباسكو طلب عدم الكشف عن هويته "تم انتشال 18 جثة فقط لكن هناك الكثير من المفقودين" مضيفا أن جهود البحث لا تزال مستمرة.

وقالت شركة تشغيل الحافلات تورز أكوستا في منشور على فيسبوك إنها تتعاون مع السلطات لمعرفة ما حدث وما إذا كانت الحافلة تسير في حدود السرعة المسموح بها وقت وقوع الحادث.

وأفادت التقارير بأن الحافلة كانت في رحلة بين كانكون وتاباسكو.

وقال أوفيديو بيرالتا رئيس بلدية كومالكالكو، وهي بلدة في تاباسكو، "نولي انتباهنا للسلطات الاتحادية وسلطات الولاية للمساعدة في أي شيء تطلبه".