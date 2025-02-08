حيث مازح حلمي الملحن مصطفى جاد، زوج الفنانة كارمن سليمان، الذي كان يجلس في الصف الأول من المسرح، قائلاً: "مصري وقاعد في الصف الأول، أكيد معزوم".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، أثار هذا التعليق استياء بعض المتابعين الذين اعتبروا أنه يحمل إساءة للمصريين، وطالبوا حلمي بالاعتذار، إلا أنه التزم الصمت في البداية، ثم نشر صورة له عبر "إنستغرام" وهو يرتدي سماعة أذن ويغطي وجهه، ما اعتبره البعض بمثابة تجاهل لانتقاداتهم.

وعلق الملحن مصطفى جاد، على "فيسبوك"؛ قائلًا: "لا تعليق"، مع وجه نائم، مما يعبر عن سخريته من الجدل الذي أثاره.

من جانبها، نشرت الفنانة زوجة حلمي منى زكي أول تعليق لها على الجدل وكتبت في حسابها على "إنستغرام": "الناس عندما لا يستطيعون السيطرة عليك يحاولون تغيير نظرة الآخرين بك".