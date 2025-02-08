وأظهرت صور ومقاطع فيديو لمجرى سارندي، الذي يتدفق إلى مصب نهر ريو دي لا بلاتا، التغير المفاجئ في اللون.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتغير فيها لون النهر.

وأعرب السكان في المنطقة عن مخاوفهم من كون تغير لون النهر ناجما عن تلوثه.

وقال أحد السكان لصحيفة "لا ناسيون": "لقد عشت هنا طوال حياتي. لم أر مثل هذه المياه الحمراء".

ونقلت صحيفة "باغينا 12" عن شخص يقطن في المنطقة القريبة من النهر قوله: "شاهدنا طبقة صفراء سميكة صلبة على سطح النهر تنبعث منها رائحة حمضية".

وقام المسؤولون بزيارة الموقع لأخذ عينات من مياه النهر الحمراء لإخضاعها للفحص.

وأفادت وزارة البيئة في المنطقة لصحيفة "لا ناسيون" بأن عينات المياه سيتم تحليلها لمعرفة ما "يسبب تغير اللون"، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.