وحكمت محكمة تركية على مؤسس "Çiftlik Bank" (بنك المزرعة)، محمد أيدين، بالسجن 45,376 عاما و6 أشهر، وذلك بعد إدانته بالاحتيال واختلاس أموال من آلاف الضحايا.

ماذا حدث؟

في 2016، أنشأ أيدين لعبة "Çiftlik Bank"، وهي لعبة على الإنترنت مشابهة للعبة "FarmVille"،حيث كان يتمكن المشاركون من امتلاك وتجارة الحيوانات والمحاصيل الافتراضية.

وكانت اللعبة تتطلب استثمار أموال حقيقية من اللاعبين، الذين كان أيدين قد وعدهم باستخدام هذه الأموال لتمويل أكبر مشروع مزرعة ألبان في أوروبا.

من هو محمد أيدين؟

ولد محمد أيدين سنة 1991 في منطقة نيلوفر في بورصة، ولديه أخ أكبر يدعى فاتيح وقد كان متهما معه في القضية.

يوصف أيدين بلقب "توسنجيك" وهي تشير إلى الطفل في تركيا، وكان يعتقد أنه جمع ما يعادل أكثر من 131 مليون دولار أمريكي من أكثر من 130,000 شخص من خلال هذا المخطط.

وفي 2018، فر أيدين إلى الخارج وظل هاربا لمدة 3 سنوات قبل أن يسلم نفسه للسلطات في البرازيل في 2021 ليتم تسليمه إلى تركيا.

وقد تم إغلاق اللعبة في أوائل عام 2018، وبدأت محاكمة المدعى عليهم في عام 2019.

وفي يناير 2019 تم إصدار نشرة حمراء لطلب تسليمه إلى تركيا، تم إضافة أيدين إلى قائمة المطلوبين دوليا من قبل الإنتربول.

وطالب المدعون العامون بحكم بالسجن لمدة أكثر من 75,000 سنة لأيدين ولشقيقه فاتح أيدين بتهم تشمل تأسيس وتشغيل منظمة غير قانونية، والاحتيال، وغسل الأموال.

شهادة المتهم

وقد نفى أيدين تخطيطه المسبق للاحتيال أو النصب على آلاف الأخشاص أيدين وقال في الجلسة المحاكمة: "لم يكن لدي نية في خداع أي شخص؛ لم يكن لدي نية في ارتكاب الاحتيال".

وأضاف أنه كان لا يستطيع تعويض الضحايا بسبب تجميد أصوله، مشيرا إلى أن الفوائد المتراكمة على الأموال المصادرة قد تغطي الأضرار.

من جانبه، كرر شقيقه دفاعه السابق وطلب إطلاق سراحه. وقال فاتح أيدين: "أنا لست عضوا في أي منظمة. معظم المدعى عليهم لا يعرفونني، وأنا لا أعرفهم. أطلب البراءة".

وقد تم الحكم على الاثنين بتهم "الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات أو البنوك أو المؤسسات الائتمانية"، و"تأسيس أو إدارة أو كون عضوا في منظمة إجرامية"، و"غسل الأموال"، و"الاحتيال المشدد".