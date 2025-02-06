وجاء في بيان للإمامة الإسماعيلية، يوم الخميس إن آغا خان الرابع سيدفن في أسوان بمصر يوم الأحد، بعد مراسم جنائزية تقام في المركز الإسماعيلي في العاصمة لشبونة، يوم السبت، بحضور زعماء الطائفة وأعضاء من الحكومة البرتغالية وشخصيات أجنبية بارزة.

ويشتهر الأمير كريم بثرائه الواسع وأنشطته في أعمال التنمية في أنحاء العالم من خلال شبكة الآغا خان للتنمية، في لشبونة، مقر الإمامة الإسماعيلية.

ووفقا لوصية الأمير كريم، تم تعيين ابنه الأمير رحيم الحسيني، يوم الأربعاء، الإمام الخمسين للطائفة الإسماعيلية.

والآغا خان تعني القائد الأعلى وهو وصف مشتق من كلمات فارسية وتركية، ويعتقد أفراد الطائفة الإسماعيلية أنه من نسل فاطمة ابنة النبي محمد والإمام علي بن ابي طالب.

ويتبع الطائفة الإسماعيلية، وهي فرع من الشيعة، نحو 15 مليون شخص في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتأسست شبكة الآغا خان للتنمية في عام 1967، وهي مجموعة من وكالات التنمية الدولية توظف 80 ألف شخص للمساعدة في بناء المدارس والمستشفيات وتوفير الكهرباء لملايين الأشخاص في أفقر مناطق أفريقيا وآسيا.

وحافظ الآغا خان الرابع على تقليد عائلته القديم في سباقات الخيول الأصيلة وتربيتها. وحققت خيوله وفرسانه الذين يرتدون الزي الحريري الأخضر الزمردي، نجاحات كبيرة في أهم السباقات الدولية.