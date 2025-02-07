فعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، كان "ستيب" هو نبض الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع هذا العام أن يكون الأفضل على الإطلاق.

يتضمن المهرجان هذا العام أكثر من 8 آلاف مشارك و400 شركة ناشئة وأكثر من 250 متحدثا، وحضور استثماري بقيمة 9 مليارات دولار.

يجمع "ستيب دبي 2025" بعضا من ألمع العقول وأحدث الأفكار التي تقود مستقبل التكنولوجيا.

ويتوقع أن يكون المهرجان مفعما بالإلهام والفرص التي تتيح التواصل مع قادة ومبتكرين عالميين.

يشمل الحدث هذا العام من قادة الفكر والأعمال كلا من محسن معظمي رئيس شركة جروك (Groq)، وأمل دخان من غلوبال 500 (500Global)، ود أسيل الداوود من أوراكل (Oracle)، وإيلي خوري من فيفيم (Vivium)، وداني فرحة من بيكو كابيتال (BECO Capital).

سيتناول هؤلاء القادة أبرز التوجهات التحولية في مجالات مثل الشركات الناشئة، التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العقارات، تكنولوجيا الإعلانات.

ويشمل المهرجان جلسات حوارية وحلقات نقاش ملهمة تشمل محاضر عمل تفاعلية وجلسات تواصل وشبكات عمل ومناطق عرض ولقاءات وفعاليات جانبية مميزة في أنحاء دبي.

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