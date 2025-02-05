وأوضحت الوزارة في منشور لها عبر موقعها على منصة إكس، أنها كشفت "ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على عامل توصيل طلبات وتقييده واصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور في القليوبية".

وأشارت إلى أنه "بالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (والد وشقيق "العامل المذكور" ، وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان).

وتابعت انه "بسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمنى المواد المخدرة، وأضاف بقيامه بالإتفاق مع العاملان لاصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله لاختطاف، وبسؤال نجله أيد ما سبق.

وأكدت الوزارة أنه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية".