ونقلت وسائل إعلام مصرية عن عبد الفتاح عبد النبي شيخ الصيادين بمحافظة الشرقية قوله إن الصياد عزت محمد عبدالفتاح أثناء عمله، الثلاثاء، على القارب الخاص به، في بحر أبو الأخضر، لاحظ تمساح نيلي صغير طولة 60 سم تقربيا بالقرب من الشط.

وبين أن الصياد ألقى الشباك على التمساح لتقييد حركته ليتمكن من الإمساك به وإبلاغ نقطة شرطة ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد شيخ الصيادين أنه توجه برفقة عدد من الصيادين إلى مركز الشرطة، وتم تحرير مذكرة بالواقع بتاريخ 3 فبراير 2025، و بعرضها على النياية، قررت إيداع التمساح حديقة الحيوان بالزقازيق.

الخبر أثار حالة من القلق والدهشة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الشرقية خوفا من وجود تماسيح أخرى داعين لتمشيط المجاري المائية.