وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، أن "سعوديي الجنسية أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنهما".

وأضاف البيان أن المدانين أقدما أيضا على "اعتناق منهج إرهابي يستبيحان بموجبه الدماء والأموال والأعراض، ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإفشاء معلومات سرية والتخابر مع عناصر إرهابية للقيام بعمليات إرهابية للإخلال بأمن المجتمع واستقراره".

وتابعت الداخلية: "بإحالتهما إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وصدر بحقهما من المحكمة المختصة حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما".

كما أكدت أن الحكم أصبح "نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكورين اليوم بمنطقة الرياض".