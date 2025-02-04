وبحسب وسائل إعلام مصرية، تلقت السلطات المصرية إخطارا يفيد بوصول سهيلة رمضان عبد الرحمن، 23 سنة، بحالة إعياء شديد ومصرعها بعد ساعات.

وبالفحص والتحريات وسؤال العريس، قال إنهما تناولا وجبة غذائية "بيتزا" اشتراها من أحد المطاعم وعقب تناولها شعرت زوجته بحالة إعياء شديد، وتُوفيت بعد وصولها إلى المستشفى بساعات، ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في الواقعة جنائيًا.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

وأصدرت النيابة قرار بغلق مطعم البيتزا، مع استعجال تقرير الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة للعروس.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.