وقال الجيش اللبناني في بيان: "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عيات - عكار المواطنين (ج.ش.) و(ر.س) لاعتدائهما مع آخرين على المواطن (خ.خ.) ليل 1/2/2025 في منطقة فاريا، ما أدى إلى مقتله".

وأضاف البيان: "بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين".

وكشفت وسائل إعلام ومنصات إخبارية لبنانية تفاصيل الجريمة، حيث قالت إنه قبل وقوعها كان هناك خلاف بين الضحية و"ج.ش" على أحقية المرور، فتبع الأخير الضحية إلى الفندق الذي تتواجد فيه أسرته.

ووفق المعلومات التي نشرت فإن الضحية اتصل بشقيقه ليبلغه عن مطاردة "ج.ش" له.

وأضافت المعلومات، أنه وبينما كانت الضحية تحاول الوصول لشقيقها، دهسه "ج.ش" عن قصد أمام فندق في فاريا حتى فارق الحياة.