واندلع حريق في شقة سكنية بالطابق العاشر في عقار بمنطقة كعبيش في فيصل، فيما كان ثلاثة أطفال بمفردهم في الشقة أثناء نشوب الحريق، نظراً لوجود والديهم في العمل.

ومع تصاعد ألسنة اللهب استنجد الأطفال بالأهالي عبر شرفة الشقة فاستجاب شباب لهم بشجاعة وتسلقوا واجهة العقار عبر الشقق المجاورة.

ونجح الشباب في إنقاذ حياة الأطفال قبل أن تحاصرهم النيران ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات بشرية لكن حدثت أضرار مادية بمحتويات الشقة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد كشفت التحريات عن أن الحريق ناجم عن حدوث ماس كهربائي.