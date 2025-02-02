وبحسب وسائل إعلام بريطانية، بدأ التصوير في يناير في اسكتلندا، في قصر دامفريز هاوس التابع لمؤسسة كينغز فاونديشن.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن فريق العمل سبق أن أمضى وقتا مع الملك.

ورحّبت مؤسسة كينغز بـ"العمل مع أمازون على فيلم وثائقي مميز".

وسيتمحور الفيلم على "الانسجام" بين البشر والطبيعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب صحيفة تايمز، من المتوقع أن يبدأ عرض الوثائقي في نهاية العام الحالي أو أوائل عام 2026.

وتمثل هذه الاتفاقية مع أمازون نقطة تحوّل للعائلة الملكية التي اعتادت أكثر على العمل مع وسائل إعلام بريطانية، مثل "بي بي سي" و"آي تي في".