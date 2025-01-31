وفي حديقة "شيشوانغبانا" للغابات البدائية في الصين، قدمت الفنانة الروسية ماشا البالغة من العمر 22 عامًا، عرض مائي وهي ترتدي لباس حورية البحر.

وبينما تتحرك الشابة ببطء نحو السطح، ظهرت سمكة عملاقة وحاولت اتهام رأس الشابة، لكنها تمكنت من تحرير نفسها في غضون ثوانٍ وطفت بسرعة على السطح.

وتقول تقارير في وسائل الإعلام الروسية إن الشابة أُرغمت على العودة إلى الحوض رغم معاناتها من جرح في الرقبة.

وعُرض عليها مبلغ 78 جنيهًا إسترلينيًا كتعويضات معنوية بعد الهجوم، لكن مُنعت من الحديث عن الأمر، حيث حاول رؤساؤها في حديقة غابة شيشوانغبانا البدائية "التستر" على الحادث.

ولم تحدد التقارير نوع السمكة التي نفذت الهجوم.